Janones: 'Bolsonaro é um erro histórico'

Janones voltou a usar as redes sociais para disparar críticas ao presidente (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Reprodução/AFP)

Após o presidente Jair Bolsonaro (PL) declarar que os dados da fome no Brasil não são reais , pois "não existe fome pra valer no Brasil" , o deputado federal e candidato à reeleição André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais, neste sábado (27/8) para comentar a declaração do presidente. Para o parlamentar o presidente é um "um erro histórico", em especial por não enxergar a fome no Brasil.