Bolsonaro: 'Não existe fome pra valer no Brasil'

Mais de metade da população brasileira vive algum grau de insegurança alimentar

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (26/8) que "não existe fome pra valer no Brasil". Ele foi convidado de um podcast de fisiculturismo na tarde de hoje.Em participação no programa "Pânico" desta manhã, o presidente já havia questionado a fome no país quando falou que "não se vê gente pedindo pão"

Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), 33,1 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Mais da metade da população vive algum grau de insegurança alimentar: apenas quatro em cada dez domicílios conseguem manter acesso pleno à alimentação.Os outros seis lares – 125,2 milhões de pessoas – vivem a insegurança alimentar, numa escala que vai dos que têm alguma preocupação com a possibilidade de não ter alimentos no futuro até os que já passam fome.





Auxílio Brasil

Bolsonaro ainda citou o Auxílio Brasil, programa de transferência de renda que vai até o fim de 2022, cujo valor é de no mínimo R$ 600. "Quem por ventura está no mapa da fome, pode se cadastrar e vai receber. Não tem fila", disse.



Ele afirmou que as pessoas que discutem os dados da fome no país "mentem para ganhar votos".



"Se a gente for em qualquer padaria aqui não existe gente falando para você comprar um pão. Falando isso, eu esto perdendo votos. Mas a verdade você não pode deixar de dizer", declarou.

