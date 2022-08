Janones sobre vantagem de Lula na pesquisa IPEC: 'Consolidado'

Pesquisa Ipec aponta diferença de 12 pontos entre Lula e Bolsonaro (foto: Reprodução/Twitter)

Sobre o IPEC, só tenho um comentário: CONSOLIDADO! %uD83D%uDC4A%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 %u2014 André Janones 7040%u270C%uFE0F (@AndreJanonesAdv) August 30, 2022

O deputado federal André Janones (Avante) comemorou a segunda pesquisa de intenção de voto para o cargo de presidente da República do Ipec, antigo Ibope, publicada nesta segunda-feira (29/9).Os números apontam Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto, contra 32% de Jair Bolsonaro (PL).Os outros candidatos juntos contam com cerca de 10% dos votos. Ciro Gomes (PDT) tem 7%, seguido de Simone Tebet (MDB), com 3%, e Felipe d'Avila, com 1%. Brancos, com 7%, e indecisos, com 6%, fecham a pesquisa.Os números apresentados não mostraram alterações em relação à primeira pesquisa do instituto, divulgada no dia 15 de agosto.Duas mil pessoas de todas as regiões do país foram entrevistadas pelo Ipec.As entrevistas foram realizadas entre a última terça-feira (23/9) e esta segunda (29/8). Durante o período, quatro candidatos foram sabatinados pelo "Jornal Nacional", seis dos postulantes ao cargo participaram do debate realizado nanesse domingo (28/8), e já estava no ar, desde sexta-feira (26/8), a propaganda eleitoral gratuita em rádios e TVS.