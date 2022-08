Pesquisa IPEC mostra Lula com 50% dos votos válidos no primeiro turno

Lula pode ganhar em primeiro turno, diz pesquisa (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

A pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a presidência da República, divulgada nesta segunda-feira (29/8), aponta o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 50% dos votos válidos. O petista dispara na frente de Jair Bolsonaro (PL), que alcançou 37%. Somando ainda com os demais candidatos, há chance de vitória de Lula no primeiro turno.