Pesquisa Ipec atualiza cenário das eleições presidenciais nesta segunda

Lula e Bolsonaro lideram as pesquisas, mas percentual das intenções de voto apresenta variações (foto: EVARISTO Sá / AFP) A segunda pesquisa de intenção de voto para a Presidência da República do Ipec, antigo Ibope, será divulgada nesta segunda-feira (29/9) durante o Jornal Nacional, da Rede Globo. As entrevistas foram feitas entre a última terça-feira (23/9) e esta segunda.









Ao todo, foram 2 mil pessoas entrevistadas presencialmente em todas as regiões do país. O período em que os eleitores foram ouvidos pela pesquisa também compreende o início da propaganda eleitoral gratuita nas TVs e rádios, que começou na sexta-feira (26/8)





A primeira pesquisa foi divulgada pelo Ipec em 15 de agosto e mostrou as intenções de voto para os candidatos à presidência da República e, também, os índices dos mesmos candidatos no estado de Minas Gerais. Nesta segundo, os cenários dos pleitos estaduais apresentados serão apenas os do Acre, Paraíba e Roraima.





Na última rodada da pesquisa, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava à frente, com 44% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Na sequência, Ciro Gomes (PDT) apresentava 6% e Simone Tebet (MDB) tinha 2%. Vera Lúcia (PSTU) estava com 1% e os demais candidatos não pontuaram.





Em Minas Gerais, o Ipec mostrou em seu levantamento anterior que o ex-presidente Lula liderava a disputa no estado, com 42%, contra 29% do presidente Bolsonaro. Em seguida, Ciro Gomes apresentou 5%, Simone Tebet estava com 2% e os demais candidatos tinham 1% das intenções de voto no eleitorado mineiro.





Na corrida pelo governo do estado, a última pesquisa Ipec mostrou Romeu Zema (Novo) à frente, com 40% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kail (PSD), com 22%. Carlos Viana (PL) apareceu com 5% da preferência do eleitorado, tecnicamente empatado com Marcus Pestana (PSDB), que foi citado por 2% dos entrevistados. A segunda pesquisa Ipec para o cargo de governador de Minas será divulgada nesta terça (30/8).





Semana de pesquisas

A pesquisa do Ipec abre uma semana que será marcada pela divulgação de outros estudos sobre a intenção de voto para presidente. Na terça-feira (30/8), serão divulgados os resultados de pesquisa do instituto MDA, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).





Na quarta-feira (31/8) serão divulgados os resultados colhidos pelo PoderData, Paraná Pesquisas e Ipespe. A pesquisa do Datafolha, encomendada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo fecha série na quinta-feira (1/9).





Eleições 2022

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





Para o Governo de Minas, Zema (Novo), Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) correm pela cadeira de governador.





Alexandre Silveira (PSD), Cleitinho (PSC), Marcelo Aro (PP), Bruno Miranda (PDT), Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes (PRTB), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Sara Azevedo (Psol) disputam o posto de senador por Minas.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês – válido somente para presidente e governador.