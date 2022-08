Confira a agenda desta segunda-feira dos candidatos ao governo de Minas

Confira a agenda dos candidatos ao governo de Minas desta segunda-feira (foto: Divulgação/Prefeitura de Belo Horizonte; Leopoldo Silva/Senado; Instagram/Reprodução) O governador e candidato à reeleição Romeu Zema (Novo) cumpre agenda de campanha em Governador Valadares, onde almoçou com integrantes de entidades de classe e representantes do setor produtivo. Zema informou ainda, pelas redes sociais, que concedeu entrevista a uma TV local. À tarde, a previsão é que o candidato faça uma caminhada pelo centro da cidade e, depois, participe de encontros políticos.





Alexandre Kalil (PSD) também está no interior de Minas, mas em Montes Claros, onde inaugurou o “Comitê Lula no Norte de Minas” na parte da manhã. No início da tarde, o candidato concedeu entrevista a uma emissora de TV local.





Já o senador e candidato ao governo de Minas, Carlos Viana (PL), participou de uma reunião com a coordenação de campanha pela manhã e durante a tarde, Viana será entrevistado por um jornal. Depois, o candidato participa do programa Mundo Político, da TV Assembleia de Minas Gerais.





Em Belo Horizonte, Marcus Pestana (PSDB) participa de uma entrevista pela manhã e posteriormente vai ao Conselho Regional de Engenharia, no bairro Santo Agostinho. À tarde, o candidato deve visitar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no bairro Santa Teresa.





A candidata do PSOL, Lorene Figueiredo, participou de uma reunião com a Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis), pela manhã. Vanessa Portugal (PSTU), também esteve presente na Associação dos Magistrados Mineiros (Amagis) e à tarde terá reunião com a coordenação de campanha.

Pela manhã, Indira Xavier (UP) teve reunião da coordenação de campanha e almoçou com aliados. À tarde tem reunião com apoiadores e, durante a noite, participa de um debate na Ordem dos Advogados do Brasil em Minas Gerais (OAB-MG).





Renata Regina, do PCB, participou de um encontro virtual pela manhã com apoiadores da cidade de Conceição do Mato Dentro e, à noite, fará presença em uma reunião no Comitê do Poder Popular BH.





A candidata Lourdes Francisco (PCO) grava entrevista ao longo do dia.





E o candidato Cabo Tristão (PMB) não divulgou sua agenda desta segunda-feira.