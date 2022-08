Pesquisa Ipec: diferença entre Lula e Bolsonaro é de 12 pontos

Lula aparece à frente de Bolsonaro na luta pelo Palácio do Planalto (foto: AFP)

A mais recente pesquisa Ipec (ex-Ibope) para a presidência da República indica que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está à frente de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com os números divulgados na noite desta segunda-feira (29/8), o petista aparece com 44% das intenções de voto. O atual chefe do Executivo chegou a 32%.