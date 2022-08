Bolsonaro x Lula x Ciro x Tebet: veja os confrontos do debate da Band

Debate na Band deu inicio aos confrontos das eleições de 2022 (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)





Durante cerca de três horas, Felipe d'Ávila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) falaram sobre as medidas que irão tomar caso vençam o pleito deste ano.





Ver galeria . 28 Fotos Debate entre candidatos à Presidência da República em 2022 realizado pela Band (foto: Miguel Schincariol/AFP )





Confira os três maiores embates entre os candidatos:





Simone Tebet x Jair Bolsonaro: políticas voltadas para as mulheres









A senadora, que participou da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, que investigou as ações do presidente durante a pandemia, acusou Bolsonaro de ser negligente e corrupto.





Em resposta, o presidente fez ataques considerados sexistas por Tebet e a candidata do União Brasil, Soraya Thornike. Com isso, a pauta sobre a participação de mulheres e políticas voltadas para a classe esquentou o debate.









Tebet para Bolsonaro no debate: 'não tenho medo de você e seus ministros' Simone chegou a dizer que nunca viu o presidente “usar sua moto para visitar hospitais” e que “não tinha medo” dele.









Para a senadora, quando deputado, Bolsonaro defendeu assassino de mulheres, votou contra direitos das empregadas domésticas e atacou jornalistas. "Por que tanta raiva das mulheres?.”





Em resposta, Bolsonaro disse que foi o presidente que mais defendeu as mulheres no Brasil . “As mulheres me amam porque eu defendo a família. Dei 90% dos títulos de propriedade para as mulheres", disse o presidente.





Bolsonaro chegou a dizer que Tebet mentiu na CPI e foi conivente com a corrupção. Ele também atacou a jornalista Vera Magalhães , após ela questionar sobre a vacinação no Brasil durante a pandemia de COVID.







Lula x Ciro Gomes: Paris









“Ciro tem o coração mais mole do que a língua”, disse, acrescentando que, se vencer, espera atrair o apoio do PDT. Ao ser questionado sobre como espera receber o apoio de Ciro Gomes em eventual segundo turno, Lula disse que tem profundo respeito pelo candidato e que ele tem o direito de não estar com o PT no primeiro turno. “Espero que o Ciro nessas eleições não vá para Paris”, ironizou. “Ciro tem o coração mais mole do que a língua”, disse, acrescentando que, se vencer, espera atrair o apoio do PDT.





Na última disputa eleitoral para presidente, Ciro Gomes foi para a Europa após ser descartado do segundo turno. À época, a viagem frustrou as expectativas de apoio dele à candidatura de Fernando Haddad (PT) contra Jair Bolsonaro.









“Eu tenho um profundo respeito pelo Ciro Gomes. Nós estamos construindo uma aliança política com dez partidos políticos, todos de esquerda e progressistas, e nós vamos ver, se ganharmos as eleições, vamos tentar ver se conseguimos atrair o PDT para participar conosco do governo”.

Ciro, por sua vez, afirmou que não tem problema pessoal com o ex-presidente. Mas o acusou de ser responsável pela ascensão do atual presidente Jair Bolsonaro.

“Eu atribuo ao Lula, à contradição econômica do Lula, à contradição do Lula e do PT, o Bolsonaro. Eu não acho que o Bolsonaro desceu de marte. O Bolsonaro foi um protesto à devastadora crise econômica que o Lula e o PT produziram”, pontuou Ciro.





Em seguida, o ex-presidente disse que ele e o ex-ministro ainda vão conversar. “Mesmo assim nós ainda vamos conversar e você vai pedir desculpas, porque você sabe que está dizendo inverdades. Agora, é o seguinte, eu não fui pra Paris pra não votar no Haddad”, afirmou Lula.





Bolsonaro x Lula: ‘Ex-presidiário’

O presidente Jair Bolsonaro chamou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ex-presidiário durante debate. O presidente pediu direito de resposta depois que o petista questionou sobre sua atuação durante a pandemia de COVID-19.



Lula falava para a candidata Tebet sobre a CPI da COVID e lembrou do decreto de 100 anos de sigilo para o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.







Debate na Band: Bolsonaro e Lula se chamam de mentirosos





“O que explica um sigilo de 100 anos para o ministro da Saúde que agiu de forma totalmente irresponsável? O que explica um presidente brincar com uma doença que matou 680 mil pessoas?”, disse o ex-presidente. Ao pedir a palavra, Bolsonaro voltou a se exaltar. “Bem, é do Lula… ‘ainda bem que a natureza criou o coronavírus’, qual a moral o senhor tem para falar de mim, ô seu ex-presidiário? O sigilo de 100 foi criado pela Dilma. Uso para questões pessoais, como meu cartão de vacina e quem me visita no Alvorada. Orçamento secreto? Eu o verei. Não tenho nada a ver com isso. A vacina corromper? Tá de brincadeira. Cadê a corrupção? Só fake news e mentira a meu respeito”, afirmou Bolsonaro.



Em seguida, Lula pediu direito de resposta que foi negado pela produção da Bandeirantes.

Entre acusações e troca de farpas entre candidatos à presidência do Brasil, aconteceu, no domingo (28/8), o primeiro debate entre presidenciáveis nas eleições de 2022.