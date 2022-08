Bolsonaro para Tebet: 'Grande parte das mulheres do Brasil me ama'

Simone Tebet e Jair Bolsonaro durante participação no debate da TV Band (foto: Reprodução/YouTube Band Jornalismo) Questionado por Simone Tebet (MDB) sobre uma possível "raiva" das mulheres, Jair Bolsonaro (PL) afirmou que "grande parte das mulheres" o ama. A afirmação se deu durante o debate entre presidenciáveis de 2022 na TV Band, na noite deste domingo (23/08).





"Tenho certeza, uma grande parte das mulheres do Brasil me ama. Porque eu defendo a família, eu sou contra a liberação das drogas, e tem muita gente aqui que é favorável à liberação das drogas (...) Para com essa mania, faz política, fala coisa séria, não fica aqui fazendo joguinho de mimimi", respondeu Bolsonaro a Tebet

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.