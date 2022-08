Bolsonaro para Lula no debate: 'Que moral você tem, ô ex-presidiário?'

Bolsonaro chamou Lula de 'ex-presidiário' (foto: Uol/Reprodução)





Lula falava para a candidata Simone Tebet (MDB) sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID e lembrou do decreto de 100 anos de sigilo para o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello.





“O que explica um sigilo de 100 anos para o ministro da Saúde que agiu de forma totalmente irresponsável? O que explica um presidente brincar com uma doença que matou 680 mil pessoas?”, disse o ex-presidente.

Ao pedir a palavra, Bolsonaro voltou a se exaltar. “Bem, é do Lula… ‘ainda bem que a natureza criou o coronavírus’, qual a moral o senhor tem para falar de mim, ô seu ex-presidiário? O sigilo de 100 foi criado pela Dilma. Uso para questões pessoais, como meu cartão de vacina e quem me visita no Alvorada. Orçamento secreto? Eu o verei. Não tenho nada a ver com isso. A vacina corromper? Tá de brincadeira. Cadê a corrupção? Só fake news e mentira a meu respeito”, afirmou Bolsonaro.





Em seguida, Lula pediu direito de resposta que foi negado pela produção da Bandeirantes.

Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022. Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,

As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.





O presidente Jair Bolsonaro (PL) chamou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ex-presidiário durante debate da Band TV, neste domingo (28/8). O presidente pediu direito de resposta depois que o petista questionou sobre sua atuação durante a pandemia de COVID-19.