Justiça determina que Malafaia apague postagens falsas sobre Vera Magalhães

"O senhor vai levar um processo e ter de provar que eu ganho 500 mil por ano, pastor. Se prepare para receber a notificação do meu advogado. Mentir usando a religião como escudo é ainda mais vil e torpe".O Tribunal julgou que havia provas de que Malafaia apresentava conteúdo ofensivo e em desconformidade com a realidade. Ele tem 24 horas para acatar a ordem judicial, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.Vera ainda levará adiante ação por danos morais contra o religioso. A informação foi inicialmente veiculada pela coluna do Ancelmo Gois, do jornal O Globo.Bolsonaro atacou Vera Magalhães durante o debate com os candidatos à presidência da República realizado pela TV Bandeirantes, no último domingo (28/8). O presidente demonstrou irritação no comentário de uma pergunta feita pela jornalista a Ciro Gomes (PDT) sobre a condução do governo no combate à pandemia de COVID-19."Vera, não podia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas ao meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro".Posteriormente, Bolsonaro negou ter atacado Vera e disse que a jornalista bate nele o tempo todo Vera Magalhães é apresentadora do programa Roda Viva, da TV Cultura, emissora mantida pela Fundação Padre Anchieta, entidade instituída pelo governo do estado de São Paulo. Ela também é colunista do jornal O Globo e comentarista da rádio CBN.