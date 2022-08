Comentarista da Jovem Pan compartilha fake news sobre Vera Magalhães

Ana Paula Henkel é apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Jovem Pan/Reprodução)





Durante a fala, Henkel cita a jornalista Fabíola Cidral, a respeito de uma conversa que teve com a presidenciável Simone Tebet (MDB) nos bastidores do debate.



"Acho que o momento mais quente do debate foi quando Simone Tebet e Bolsonaro se enfrentaram. E eu vou confessar uma coisa: eu conversei com ela logo na sequência, e ela disse que sabia que ele [Bolsonaro] ficaria nervoso", contou Fabíola.



A postagem foi compartilhada por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) e reproduzida na emissora, no entanto, dizendo que Fabíola se refere a Vera Magalhães, atacada pelo chefe do Executivo durante o debate.





O Estado de Minas conversou com Fabíola, que confirmou os fatos e disse que se referia à candidata Simone Tebet.





TV Uol. Mais cedo, Vera Magalhães chamou o presidente de “misógino”. A declaração foi feita durante conversa com Fabíola, na





"Não tocou no assunto [da vacinação] e preferiu fazer um ataque pessoal a mim. Aí fala nessa história de obsessão, que é um traço de misoginia. 'Dorme pensando em mim, alguma paixão', sempre associando o papel da mulher, mesmo quando ela está exercendo seu trabalho, a alguma conotação de cunho sexual. Isso é uma forma de fetichização da mulher, um traço de misoginia claro e que se repete como um padrão, que é um padrão no bolsonarismo, um padrão na fala do Bolsonaro ao longo de sua vida, e é um padrão que o bolsonarismo replica na redes sociais", disse a jornalista durante entrevista ao Uol.





Para Vera, Bolsonaro tem "desprezo pelas mulheres", destacando que o presidente não costuma ter a mesma conduta com jornalistas homens.



"Preferiu se afastar de tudo isso [questões sobre vacinação] e me atacar pessoalmente, algo que com jornalistas homens ele não faz. Não fez no 'Jornal Nacional', por exemplo, e não faz em outras entrevistas com homens. Faz sempre contra as mulheres, é um traço de desprezo pelas mulheres. Desprezo que ele demonstra na fala com relação a senadora Simone Tebet, tratando com agressividade, com condescendência e com palavras de menosprezo".





A comentarista daAna Paula Henkel reproduziu uma fake news envolvendo as jornalistas Vera Magalhães e Fabíola Cidral. A apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL) deu a entender que Vera teria feito o chefe do Executivo Federal atacá-la de propósito durante o debate da, no último domingo (28/8)