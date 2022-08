Eduardo Bolsonaro sobre Michelle: 'Madrasta é a melhor primeira-dama'

Eduardo Bolsonaro elogiou a primeira-dama (foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados )





Vídeo publicado pelo deputado faz parte da campanha eleitoral do presidente. Nas imagens, Michelle exaltava as ações do governo federal para levar água ao sertão.





“Madrasta é a melhor Primeira Dama! Água para o sertão é também priorizar a mulher. Sabia que existia o “pedágio” para mulheres terem acesso a determinados poços de água? Então..”, escreveu o deputado.

A primeira-dama vem sendo crucial para alavancar o chefe do Executivo federal no eleitorado feminino. Bolsonaro não performa bem entre as mulheres, mas a campanha acredita que Michelle pode ajudar nesta questão. A primeira-dama é bem avaliada entre o nicho e entre evangélicos.

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (PL), publicou, nesta terça-feira (30/8), um vídeo da primeira-dama Michelle Bolsonaro e fez elogios a madrasta.