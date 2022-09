Salário anual de Vera Magalhães na TV Cultura não é de R$ 500 mil; é de quase metade desse valor

O salário da jornalista Vera Magalhães, âncora do programa Roda Viva da TV Cultura, não equivale a R$ 500 mil ao ano, como garantem usuários nas redes sociais em publicações compartilhadas mais de 4 mil vezes desde 29 de agosto de 2022.



Uma consulta pública a um pedido solicitado via Lei de Acesso à Informação (LAI) pelo Portal do Cidadão de São Paulo mostra que o valor firmado em contrato é de R$ 22 mil mensais, ou R$ 264 mil anuais. À AFP, a jornalista e a TV Cultura confirmaram que a remuneração corresponde a esse valor.



'VERA MAGALHÃES ! A jornalista que ganha 500 mil por ano da fundação sustentada pelo governo de SP. Entendeu ? Doria começou a bancar a jornalista que ataca o presidente em todo o tempo. VAMOS PARAR COM O MI MI MI QUE BOLSONARO É CONTRA AS MULHERES ! A casa caiu Vera !', escreveu o pastor Silas Malafaia no Twitter. A mesma mensagem circulou também no Facebook (1, 2, 3).



Captura de tela feita em 31 de agosto de 2022 de uma publicação no Twitter ( . / )

Captura de tela feita em 30 de agosto de 2022 da resposta publicada no Sistema Integrado de Informações ao Cidadão (SIC) sobre os salários dos apresentadores do Roda Viva ( . / )

A mensagem, que já tinha circulado em 2020 , voltou a ser compartilhada após a jornalista ser atacada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) no primeiro debate das eleições de 2022 em 28 de agosto deste ano.Ao formular uma pergunta sobre a cobertura vacinal no país ao candidato Ciro Gomes com comentário do mandatário, Magalhães disse:[para a baixa cobertura vacinal](...)Na hora de comentar, Bolsonaro respondeu:Desde então, publicações afirmando que seriam de R$ 500 mil anuais os vencimentos recebidos pela jornalista em seu contrato com a Fundação Padre Anchieta , mantenedora da TV Cultura - canal que veicula o programa Roda Viva , apresentado por ela - foram difundidas nas redes sociais.Em resposta, a jornalista republicou uma imagem de seu contrato que havia compartilhado em seu perfil no Twitter em 2020, quando desinformação semelhante circulou.O documento mostra que a remuneração da jornalista é de 22 mil mensais, ou seja, R$ 264 mil ao ano, pouco mais da metade do valor informado na publicação viral.Em 30 de agosto de 2022, a jornalista informou ao Checamos que o valor de seu salário não foi alterado com relação a 2020, já que o contrato foi firmado naquele ano com duração de 3 anos, e termina em dezembro de 2022.O mesmo valor para a remuneração da jornalista havia sido informado pela TV Cultura em resposta a um pedido via Lei de Acesso à Informação (LAI) do jornalista Luiz Fernando Toledo , feito em 2 de março de 2020. A solicitação pode ser consultada no Sistema Integrado de Informações ao Cidadão (SIC) de São Paulo sob o protocolo 78435204544 Em resposta à AFP em 31 de agosto de 2022, a TV Cultura afirmou que o contrato da jornalista ainda é o mesmo previamente revelado e acrescentou que a remuneração de Vera Magalhães não é pagaA TV Cultura é mantida pela Fundação Padre Anchieta (FPA), uma instituição pública que recebe recursos do governo do Estado de São Paulo. A entidade tem autonomia administrativa e financeira, com, conforme previsto em seu estatuto social . Ainda, de acordo com a FPA,Verificação semelhante foi feita por Agência Lupa