Bolsonaro vai à sabatina e admite: 'Não respondi nada, mas enrolei'

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou abertamente nesta terça-feira (30/8) que "não respondeu nada" ao ser questionado sobre possíveis medidas que ele poderia tomar para facilitar o acesso ao crédito no Brasil.O questionamento foi feito durante uma sabatina com empresários dos setores de comércio e serviços. O encontro também contou com a participação dos presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Soraya Thronicke (União Brasil).“Chamaria o Fausto do Banco do Brasil e a Dani da Caixa Econômica para responder essa pergunta. O crédito… existe. O preço da contratação vocês têm que decidir. Eu não posso avançar nisso sem conversar com eles. Como eu já disse, qualquer resposta minha pode ter um outro recado para o mercado aí fora. Se vocês trouxerem para mim as necessidades, eu passo para a Dani e para o Fausto e vamos buscar soluções. O crédito hoje está caro, né? O ideal é que a gente não precise dele, mas a gente não pode deixar de atender a quem por ventura necessite", respondeu"Não respondi nada, mas pelo menos eu enrolei de forma bastante rápida”, complementou.Pouco depois, pediu um minuto para fazer um mea-culpa e disse que, quando as pessoas pergunta o que ele pode fazer por alguma pauta, ele porque ele "já deveria estar fazendo".Outra pauta da sabatina foi a simplificação tributária. Os participantes perguntaram ao presidente quais são seus planos nesta seara. Bolsonaro respondeu que editou decreto de reduçãodo IPI e aproveitou a deixa para alfinetar o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. " Meu amigo Alexandre de Moraes resolveu não dar uma canetada contra o decreto", ironizou.As medidas em prol da melhoria do ambiente de negócios do Brasil também foram abordadas na discussão. Bolsonaro mencionou a redução de tributos sobre jet-skis e veleiros, alegando que iniciativa estimula o turismo.O mandatário encerrou a sabatina dizendo que a presidência "não é um jogo de futebol, mas eu sou o técnico e quem entra em campo são os 23 ministros. Qualquer problema, eu falo com eles. Por isso que eles foram escolhidos. (...) O ideal é estar aqui com meus ministros para cada um explicar sua área, mas estou aqui à disposição”, concluiu.