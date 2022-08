Bolsonaro no debate sobre sigilo de 100 anos: 'Questões pessoais'

Jair Bolsonaro no debate na Band, na noite desse domingo (28/8) (foto: Reprodução/AFP) No direito de resposta de Bolsonaro (PL), após confronto com os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB) durante o debate da Band, nesse domingo (28/8), o presidente afirmou que os cem anos de sigilo decretados em relação ao acesso de informações do governo são referentes a "questões pessoais".

















Ainda no debate, Lula disse que, se eleito, irá acabar com os sigilos presidenciais de Bolsonaro.





Antes de fazer a promessa, o candidato à presidência pelo PT ainda relacionou sua prisão à vitória de Bolsonaro em 2018. "As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, era preciso tirar o Lula. Eu nesse processo todo estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU, estou aqui candidato para ganhar as eleições. E aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos", projetou o petista.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais