Lula para Bolsonaro: 'Num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos'

Lula durante participação no debate presidencial da Band (foto: Miguel Schincariol/AFP)

Em resposta a Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) disse que “num decreto só”, vai apagar os sigilos presidenciais de Bolsonaro no cargo. A promessa - caso seja eleito - se deu durante o debate entre presidenciáveis na Band, na noite desse domingo (28/08).

“As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, era preciso tirar o Lula. Eu nesse processo todo estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU, estou aqui candidato para ganhar as eleições. E aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos ”, disse.

Anteriormente, Bolsonaro havia chamado Lula de “ex-presidiário” e associou o petista a outros governos de países da América Latina, como Venezuela, Nicarágua, Colômbia e Argentina.

Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) participaram do debate da Band . Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.

Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.