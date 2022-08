Debate na Band: Ciro aproveita pergunta de Bolsonaro para criticar PT

Bolsonaro escolheu Ciro para perguntar sobre manutenção de políticas públicas (foto: Reprodução/TV Band) Band neste domingo (28/8), o candidato Ciro Gomes (PDT) fez críticas à gestão do Partido dos Trabalhadores no Brasil ao responder questionamento de Jair Bolsonaro (PL) sobre políticas públicas para auxiliar mulheres no atual governo. Em debate transmitido pelaneste domingo (28/8), o candidato Ciro Gomes (PDT) fez críticas à gestão do Partido dos Trabalhadores no Brasil ao responder questionamento de Jair Bolsonaro (PL) sobre políticas públicas para auxiliar mulheres no atual governo.









“Setenta e oito de cada cem mulheres brasileiras estão no limite recorde de endividamento. Elas não vão sair dessa situação sem uma política pública. (...) O presidente Lula se zanga, às vezes, e é uma crítica que não é pessoal. O governo do PT transferiu para os bancos R$ 4,088 trilhões de juros. Eu fui fazer a conta, com o mesmo critério, transferiu com políticas importantes para o povo, R$ 330 bilhões para os pobres. Como nunca de verdade ninguém tinha feito nada pelos pobres, o pouquíssimo que o senhor (Lula) fez, parece muito”, respondeu.





Na sequência, Ciro Gomes disse que pretende manter medidas do governo Bolsonaro que avalia como positivas, mas finalizou criticando também a atual gestão do país.





“Eu não sou daqueles críticos que esquecem a realidade nem os limites, apenas o seu governo (Bolsonaro) não conseguiu responder nem a questão econômica trágica que herdou, porque é verdade que o senhor herdou uma tragédia econômica do PT e nem conseguiu mudar aquilo que foi promessa solene, a governança política do país. O senhor está filiado ao partido do Waldemar Costa Neto, a quem o Lula deu o DNIT para roubar no escândalo do mensalão, o Brasil não aguenta mais isso”, concluiu.





Debate na Band

O primeiro debate entre candidatos a presidente da República nas Eleições 2022 acontece neste domingo. E é organizado em Pool formado por Folha de São Paulo, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura.





Foram convidados seis presidenciáveis: Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Luiz Felipe D'Avila (Novo), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).





Eleições 2022

Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.