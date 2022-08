Debate: Ciro lembra que Bolsonaro perdeu a arma para assaltante

Ciro Gomes (PDT) recorda assalto no qual ladrões levaram arma de Jair Bolsonaro (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Em 1995, o então deputado federal Jair Bolsonaro (PL) foi assaltado e teve sua moto e sua pistola roubado pelos criminosos. (foto: Reprodução)

Eleições 2022

Ao ser indagado sobre quais serão suas atitudes em relação aos decretos que flexibilizam o acesso a armas, Ciro Gomes (PDT) rememorou um assalto sofrido em 1995 pelo então deputado federal Jair Bolsonaro (PL), no qual os criminosos levaram a moto e uma pistola, uma Glock 380, do atual presidente.Na época em que o assalto ocorreu, o capitão da reserva, com 40 anos, disse para a imprensa: "Mesmo armado me senti indefeso"."Arma só serve para matar. Não serve para outra coisa. É excepcional o caso em que mata em legítima defesa", afirmou o Ciro, que destacou que essa diminuição no rigor ao trato sobre armamento "só presta para reforçar mílicia".Em seguida, afirmou que quer instrumentalizar a Polícia Federal para enfrentar o tráfico de armas para o Brasil.Felipe d'Ávila (Novo), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Jair Bolsonaro (PL), Soraya Thronicke (União) e Ciro Gomes (PDT) também participaram do debate da Band. Foi o primeiro duelo entre presidenciáveis na TV no âmbito das eleições de 2022.Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB) e Sofia Manzano (PCB) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022. Contudo, eles não participaram do debate,As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.