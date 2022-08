Bolsonaro em BH: veja quem estava no palanque na Praça da Liberdade

Nikolas Ferreira discursa nesta quarta-feira em BH durante comício de Jair Bolsonaro (foto: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)



O senador Carlos Viana (PL-MG), candidato ao Governo de Minas, o candidato a vice-presidente Braga Netto (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro, por exemplo, não participaram do ato desta quarta. O discurso de Jair Bolsonaro (PL), presidente da República e candidato à reeleição nas eleições de outubro de 2022, entre o fim da tarde e o início da noite desta quarta-feira (24/8), na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, contou com nomes fortes do bolsonarismo em Minas Gerais e na capital mineira, mas sem alguns "figurões" que participaram de outros atos políticos.









Sem esses "figurões", outros políticos roubaram a cena no ato em BH. Foram, ao todo, dez minutos de discursos até a vez de Bolsonaro, que encerrou os trabalhos do comício.





Foram eles: Junio Amaral (PL-MG), deputado federal que tenta reeleição; Coronel Sandro (PL), deputado estadual candidato à reeleição; Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG), deputado federal candidato à reeleição; Caporezzo (PL), vereador de Uberlândia que tenta ser deputado estadual; Bruno Engler (PL), deputado estadual candidato à reeleição; Nikolas Ferreira (PL), vereador de BH que tenta ser eleito como deputado federal; Cleitinho (PSC), deputado estadual que tenta o Senado; Lincoln Portela (PL-MG), deputado federal candidato à reeleição; Sargento Rodrigues (PL), deputado estadual que tenta reeleição; e Bárbara Te Atualizei, influenciadora.





Os políticos defenderam, entre diversas pautas consideradas conservadoras, o voto em Bolsonaro em Minas Gerais. Álvaro Antônio, por exemplo, chegou a dizer que era uma "guerra da comunicação".





"Nossa guerra é da comunicação. É muito importante conversar com vizinho, com parente, com colega de trabalho para que a gente vença essas eleições no primeiro turno", disse.