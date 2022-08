Bolsonaro em BH: 'Na cadeira de presidente não tem um comunista'

Presidente Jair Bolsonaro passou por Betim e Belo Horizonte, nesta quarta-feira (24/8) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)



Ele ainda fez questão de citar o principal concorrente ao pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ressaltou que o país continuará “verde e amarelo”. Durante o discurso na Praça da Liberdade, nesta quarta-feira (24/8), o candidato à reeleição nas eleições deste ano, Jair Bolsonaro (PL) , declarou que na cadeira da presidência não há “um comunista”.Ele ainda fez questão de citar o principal concorrente ao pleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e ressaltou que o país continuará “verde e amarelo”.









Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/08/24/interna_politica,1388806/bolsonaro-em-bh-na-cadeira-de-presidente-nao-tem-um-comunista.shtml



Bolsonaro citou alguns feitos durante sua gestão nos últimos quatro anos. "Temos um governo que, com um novo Parlamento, vai conseguir o excludente de ilicitude para que possam trabalhar. O governo botou ponto final nas ações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)", disse.



"Liberamos armas de fogo para os cidadãos de bem. As ditaduras são precedidas por movimentos desarmamentistas", completou.



Acesse o site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#Bolsonaro #BH #Comunista #Eleições2022" />





“Liberamos armas de fogo para os cidadãos de bem. As ditaduras são precedidas por movimentos desarmamentistas”, completou.





Além disso, ele repercutiu sua entrevista no “Jornal Nacional”, que teve destaque nas redes sociais para a cola que usou com palavras-chave na mão para se lembrar na entrevista. Nenhuma delas, no entanto, foi utilizada. Mas em BH, ele fez questão de comentar.





“O mais importante era um país que estava escrito na minha mão: a Nicarágua. Um país que tem o apoio de Lula da Silva. Este é o país que Lula defende lá fora. Na América do Sul, por mais que tentem pintar outros países de vermelho, o Brasil continuará verde e amarelo”, afirmou.





Por fim, ele concluiu: “Estou aqui porque acredito em vocês. Nós todos estamos aqui porque acreditamos em Deus. Este momento não tem preço. Estou muito orgulhoso de ser o presidente deste país chamado Brasil”.









Depois, Bolsonaro voltou à Região da Pampulha. Da Pampulha, ele partiu via motociata para a Praça da Liberdade . Depois do ato, o presidente retorna à capital federal.





Bolsonaro em Minas

Esta é a terceira visita de Bolsonaro a Minas em menos de duas semanas. No dia 15 de agosto, o presidente lançou oficialmente a campanha à reeleição durante ato em Juiz de Fora, na Região da Zona da Mata.





Já no dia 19, Bolsonaro cumpriu uma agenda presidencial. Ele esteve em BH para a cerimônia de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6).





Eleições 2022

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





Para o Governo de Minas, Zema (Novo), Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) correm pela cadeira de governador.





Alexandre Silveira (PSD), Cleitinho (PSC), Marcelo Aro (PP), Bruno Miranda (PDT), Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes (PRTB), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Sara Azevedo (Psol) disputam o posto de senador por Minas.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês – válido somente para presidente e governador.