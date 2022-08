Bolsonaro em Betim: 'Perder uma eleição numa democracia é natural'

Presidente declarou a apoiadores que perder a eleições, em uma democracia, é algo "natural" (foto: MAURO PIMENTEL/AFP) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a apoiadores que perder a eleição numa democracia é "natural". A declaração foi dada em um encontro com prefeitos e líderes religiosos, em Betim, na Região Metropolitana, na tarde desta terça-feira (24/8).









Na última segunda-feira (22/8), em entrevista ao Jornal Nacional, o presidente afirmou que o presidente irá respeitar o resultado das eleições, "caso elas fossem limpas".





As declarações foram dadas aos líderes religiosos enquanto o público ouvia o discurso distante do Chefe do Executivo. Ao lado de Bolsonaro estava o Senador Carlos Viana (PL-MG), vereador de Belo Horionte Nikolas Ferreira (PL) e o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC).