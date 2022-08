Boca Rosa declara voto em Lula: 'Tirar Bolsonaro do poder'

Boca Rosa usou as redes sociais para declarar voto no candidato Lula (foto: Montagem/EM) A digital influencer e empresária Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, usou as redes sociais para declarar voto no candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seu Twitter, a influencer disse que "tirar o Bolsonaro do poder é o primeiro passo".









"Eu sou uma empresária mulher, vim da internet e jamais vou estar ao lado de um governo que cresceu com fake news e não entende que nós, mulheres, somos um grande gerador da economia", escreveu a influencer, disparando críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro (PL).





"Também quero que as pessoas possam viver numa sociedade onde mulheres, pessoas pretas, a comunidade LGBTQIAP+ e todas as minorias sejam respeitadas.E, pra isso, tirar o Bolsonaro do poder é o primeiro passo. Então, espero que estejam com o título em dia e que votem com consciência", postou Bianca.