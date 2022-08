Paraná Pesquisas: diferença de Lula para Bolsonaro é de 4,7 pontos

Lula também está na frente do candidato do PL na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados (foto: Clauber Cleber Caetano/PR/Claudio Kbene/Flickr)

Levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quarta-feira (24/8) mostra disputa acirrada entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente se mantém na liderança, com 41,7% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro, com 37%. A diferença entre os dois candidatos é de 4,7 pontos.





Pesquisa estimulada de intenções de voto:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 41,7%

Jair Bolsonaro (PL): 37%

Ciro Gomes (PDT): 7,3%

Simone Tebet (MDB): 3,6%

Pablo Marçal (Pros): 0,4%

Vera (PSTU): 0,2%

Felipe d'Avila (Novo): 0,3%

Leonardo Péricles (UP): 0,1%

Soraya Thronicke (União): 0,1%

Eymael (PDC): 0,1%

Roberto Jefferson (PTB): 0,1%

Sofia Manzano (PCB): 0,1%

Pesquisa espontânea

Na última pesquisa, realizada pela instituição no começo de agosto, Lula tinha 41,1% das intenções, e Bolsonaro, 35,6%. A variação dos candidatos não ultrapassou a margem de erro, que é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.Ciro Gomes (PDT) continua na terceira posição, com 7,3% dos votos. Em seguida, Simone Tebet, candidata pelo MDB, com 3,6%. Os demais presidenciáveis não alcançaram 1% das intenções de voto. Outros 4,1% dos eleitores declararam não saber ou não responderam. Os votos brancos e nulos totalizaram 6%.A pesquisa ouviu 2.020 pessoas, de 162 municípios brasileiros, no período entre 19 e 23 de agosto de 2022. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03138/2022.Lula também está na frente do candidato do PL na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. O ex-presidente tem 30% das intenções de voto e Bolsonaro 26,5%.Na última pesquisa, o petista tinha 30,5% das intenções, enquanto Bolsonaro 26,9%. A variação dos presidenciáveis na pesquisa espontânea também não ultrapassou a margem de erro.No total, 33,3% dos entrevistados não sabem ou não responderam em quem irão votar, enquanto 5,9% declararam voto nulo ou branco.