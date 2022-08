Bruno Miranda: 'Temos que brigar contra a fome, a miséria e a intolerância'

Bruno Miranda (foto) é o palanque de Ciro Gomes em Minas Gerais (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 23/8/22)

Candidato do PDT ao Senado Federal, Bruno Miranda se ampara no alinhamento ao projeto nacional apresentado pelo presidenciável Ciro Gomes, seu correligionário. Vereador de Belo Horizonte, Miranda é líder do governo de Fuad Noman (PSD) na Câmara Municipal, mas, no mês passado, instado pelos pedetistas mineiros, passou a articular sua participação neste ano.Ontem, durante sabatina no "EM Entrevista", podcast de Política do, Miranda reconheceu a missão de dar palanque a Ciro, mas defende propostas como a renda básica de R$ 1 mil por família e a educação em tempo integral."Em um país com tanta desigualdade, onde a fome voltou, não temos que brigar por conta do radicalismo de 'A' ou 'B'. Temos que brigar contra a fome, a miséria e a intolerância", disse.Filiado ao PDT desde os 16 anos, Miranda é seguidor das ideias de Leonel Brizola e prega o diálogo, líder do trabalhismo brasileiro."Não acho que gritaria resolve o problema de ninguém. Sou do estado de Tancredo (Neves), Itamar Franco e Juscelino Kubitschek", afirmou.Em Minas, os pedetistas apoiam a candidatura de Marcus Pestana (PSDB) ao governo.Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista, cuja íntegra está disponível no canal do Portal Uai no YouTube:A eleição, de fato, vai começar agora, com o programa eleitoral e as ruas tomadas por cartazes e bandeiras. As pessoas vão começar a escolher seus candidatos. Temos dois pólos muito fortes no Brasil - Lula e Bolsonaro -, e muitos tendem a achar que só temos essas opções. Agora, as pessoas vão poder perceber que Ciro fará esse enfrentamento não só no programa eleitoral, mas na mídia tradicional e nos debates - Pestana, da mesma forma.Para o Senado, o cenário está muito aberto. Em todas as pesquisas, a grande maioria da população nem imagina em quem vai votar para senador. Há pesquisas que mostram que o voto para o Senado é definido, pela maioria das pessoas, nas últimas 48 ou 72 horas. Vamos aproveitar a campanha para fazer com que possam me conhecer.A gente precisa fazer as duas coisas. O senador representa um dos estados da federação. É muito importante buscar recursos, pois precisamos de dinheiro para fazer obras estruturantes em Minas, mas como não entrar em pautas importantes e não fazer o debate político sobre pautas que acreditamos? Temos algumas ideias em relação à tributação de produtos destinados à mulher, que são majorados por impostos federais. Os absorventes têm imposto maior do que um "gilete" masculino. É inadmissível. Por que não fazer esse debate? Fala-se muito, hoje, em dignidade menstrual e em saúde menstrual.Minas é uma potência, e cada região tem sua potencialidade de produção e desenvolvimento. O estado precisa recuperar o protagonismo do ponto de vista do crescimento industrial - sustentável, é claro. Ciro traz isso em seu livro, que tem metas e diretrizes para o Brasil, e Heringer fez isso com o Projeto Mineiro de Desenvolvimento Sustentável.São pontos que precisamos trabalhar para que Minas volte a crescer e gerar empregos de qualidade. O emprego na indústria é de maior valor agregado, e há empregos gerados no entorno de uma indústria. Existe um círculo vicioso quando uma indústria se coloca em uma região, pois os empregos indiretos fazem toda a diferença. Para atrair investimentos, é preciso ter infraestrutura e educação de qualidade. São fatores de escolha de um investidor.O importante não é a largada, e sim a chegada. Temos todas as condições de chegar à frente (dos demais), porque temos história concreta para mostrar, com realizações. Prestamos bom serviço. Vejo as outras candidaturas com muito respeito, e tem de ser assim.Não acho que gritaria resolve o problema de ninguém. Sou do estado de Tancredo (Neves), Itamar Franco e Juscelino Kubitschek. Esse pessoal construiu Minas fazendo política dialogando. Democracia dá trabalho demais. Estou no Parlamento e sei muito bem: às vezes, um polo pensa de uma forma, mas outro, de outra. Se a gente não se sentar à exaustão para chegar a um denominador comum e tentar chegar aos entendimentos, não avançamos. Mas dá trabalho. Com esse perfil, me coloco à disposição dos mineiros.Vou lutar por isso. Em um país com tanta desigualdade, onde a fome voltou, não temos que brigar por conta do radicalismo de 'A' ou 'B'. Temos que brigar contra a fome, a miséria e a intolerância. Ciro apresenta os caminhos, inclusive, de aumento de receita para viabilizar o investimento nos mais pobres. Não podemos admitir, em um país que produz tanto alimento, gente passando fome.Quando há um presidente que tem um entendimento sobre a importância da renda básica mínima, a gente consegue viabilizar ajustes no orçamento para isso. Ciro, inclusive, fala no aumento da receita com a tributação de grandes fortunas. Mas, quando há um presidente que coloca isso em segundo plano, o trabalho no Senado fica dificultado.As prioridades passam pelo combate à fome, pela renda básica e pela educação de tempo integral, bandeira do meu partido. Sou brizolista, e não há como falar de Brizola sem falar de educação em tempo integral. É a única ferramenta que vai tirar nossa juventude das drogas. Falei a Pestana que um pedido da militância do PDT é colocar a escola em tempo integral no centro do plano de governo. A escola, no horário regular, tem uma grade estabelecida pela Lei de Diretrizes Básicas (LDB). No contraturno, pode-se inserir o ensino profissionalizante, mas música, esporte e lazer são fundamentais.