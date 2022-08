Bruno Miranda sobre disputa ao Senado em MG: 'Importante não é a largada'

Bruno Miranda durante entrevista ao Estado de Minas, nesta terça-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) O vereador de BH Bruno Miranda (PDT), candidato ao Senado por Minas Gerais nas eleições de outubro de 2022, afirmou nesta terça-feira (23/08) que não se importa com o fato de a candidatura dele ter sido definida depois que outros nomes na disputa. Em Minas, Miranda compõe chapa com Marcus Pestana (PSDB), nome ao governo estadual, e visa alavancar o nome de Ciro Gomes (PDT), postulante à Presdiência da República.









O PDT definiu o nome de Miranda após Duda Salabert (PDT), vereadora de BH, e Aécio Neves (PSDB-MG), deputada federal, abrirem mão da disputa. A confirmação oficial se deu na convenção eleitoral do PSDB na capital mineira, em 5 de agosto.





A intenção de Bruno Miranda era seguir como vereador, cargo que ocupa desde 2020. O PDT fez o convite para a disputa, e a proposta foi aceita.

Disputa

Bruno Miranda vai ter o senador Alexandre Silveira (PSD-MG), o deputado estadual mineiro Cleitinho (PSC), o deputado federal Marcelo Aro (PP-MG), Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes (PRTB), Naomi de Almeida (PCO), Pastor Altamiro Alves (PTB) e Sara Azevedo (Psol) como adversários. Somente um será eleito.





"Vejo as outras candidaturas com muito respeito, e que tem que ser dessa forma mesmo. Não acho que gritaria resolve problema de ninguém. Sou do estado de Tancredo (Neves), de Itamar Franco, Juscelino Kubitschek. Esse pessoal construiu Minas Gerais foi fazendo política, foi conversando, foi dialogando", também disse.





"Democracia dá trabalho demais, gente. Você agir... Eu estou no Parlamento, sei muito bem. Uma vez um polo pensa de uma forma, outro polo pensa de outra. Se a gente não sentar à exaustão para chegar num denominador comum e tentar chegar os entendimentos, a gente não avança. Mas dá trabalho. E nessas condições, com esse perfil, que eu me coloco à disposição do povo mineiro", complementou.

Eleições 2022

Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





Para o Governo de Minas, Zema (Novo), Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Lorene Figueiredo (Psol), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também correm pela cadeira de governador.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês - válido somente para presidente e governador.