Silveira terá mais tempo de TV e rádio entre candidatos ao Senado por MG

Alexandre Silveira durante inauguração de comitê em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press) O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) terá o maior tempo de televisão e rádio durante a propaganda eleitoral gratuita na disputa pela vaga no Senado, em outubro, com 1 minuto e 50 segundos de tempo diário. O candidato à reeleição, contudo, não vai abrir o programa entre os postulantes ao cargo no Senado por Minas Gerais.









Sara Azevedo (Psol) vem em seguida, com 13 segundos. Silveira é o próximo a aparecer no primeiro dia, com quase dois minutos de propaganda. Cleitinho (PSC) terá o menor tempo entre os concorrentes, com dez segundos. Já Bruno Miranda (PDT), em 55 segundos, encerra o primeiro dia.





Quanto às propagandas em inserções, Altamiro terá tempo diário de 35 segundos e um tempo total de 20 minutos e 48 segundos distribuído em 42 inserções. Já Aro contará com 318 inserções, com 4 minutos e 31 segundos de tempo diário e 2 horas, 38 minutos e 32 segundos de tempo total.





Sara Azevedo vai contar com 44 inserções, tempo diário de 37 segundos e tempo total de 22 minutos e 4 segundos. Silveira, com 362 inserções, vai contar com 5 minutos e dez segundos de tempo diário e 3 horas, um minuto e 16 segundos de tempo total.





Cleitinho contará com 29 segundos de tempo diário e 17 minutos de tempo total, com 34 inserções. Por fim, Bruno Miranda terá 180 inserções, 2 minutos e 34 segundos de tempo diário e 1 hora, 30 minutos e 18 segundos de tempo total.

Horários

Para disputa ao Senado, a propaganda em rede será realizada de 7h às 7h05 e de 12h às 12h05 nas rádios. Já na televisão, o programa será exibido de 13h às 13h05 e de 20h30 às 20h35. Elas serão exibidas somente às segundas, quartas e sextas-feiras.





Já as inserções acontecem todos os dias em rádio e TV, com 70 minutos por dia e 14 minutos por cargo. Elas acontecem de 5h à meia-noite, divididas em 46 ou 47 inserções.

Eleições 2022

Dirlene Marques (PSTU), Irani Gomes (PRTB) e Naomi de Almeida (PCO) também correm pela cadeira de senador. Contudo, os candidatos não têm direito a tempo de propaganda em televisão e rádio por conta da legislação eleitoral.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.