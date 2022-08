Disputa pelo Senado: Cleitinho lidera pesquisa, mas 90% estão indecisos

Cleitinho lidera pesquisa de intenção de voto para o Senado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) lidera a corrida pela vaga de Minas Gerais na pesquisa para o Senado nas eleições de 2022. Com 19% das intenções de voto, Cleitinho fica à frente de Alexandre Silveira (PSD), atual senador, que aparece na pesquisa com 8%. Aponta nova pesquisa do Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira (12/8).