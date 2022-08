Bolsonaro e Lula vão iniciar campanha em Minas na semana que vem

O segundo maior colégio eleitoral do país será o palanque do início da campanha dos dois principais candidatos à Presidência da República. O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltará a Minas Gerais na próxima semana.O senador Carlos Viana, candidato do PL ao governo estadual, disse aoque, na próxima terça-feira, Bolsonaro estará em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Será a segunda vez em um mês que ele retornará à cidade onde sofreu um ataque a faca na campanha eleitoral de 2018.Segundo o deputado estadual Bruno Engler (PL), Bolsonaro discursará a apoiadores no Parque Halfeld, no centro do município. Antes, ele vai participar de uma motociata. "A chegada dele está prevista para as 14h30 no Aeroclube de Juiz de Fora", disse Engler.O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também estará em Minas Gerais, na semana que vem. Ele fará comício na Praça da Estação, em Belo Horizonte.