Ciro e d'Avila vão participar de evento empresarial em BH nesta sexta (12)

Ciro Gomes (foto) voltará a BH duas semanas após a última visita (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press - 29/7/22)

Partidos apostam em Minas para crescer

Luiza Trajano receberá cidadania honorária de BH

Os presidenciáveis Ciro Gomes (PDT) e Felipe d'Avila (Novo) vão estar em Belo Horizonte nesta sexta-feira (12/8). Eles participarão de um evento empresarial agendado para o Minascentro, no Centro da cidade.O governador Romeu Zema (Novo) e o ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também são aguardados para palestrar no encontro, batizado de Conexão Empresarial. Previstas, ainda, as participações do ex-governador baiano Antônio Imbassahy e de Carlos Mário Velloso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).Felipe d'Avila vai falar para os participantes ao lado de Zema. A previsão é que a atividade ocorra por volta das 12h30. Ciro, por sua vez, empunhará o microfone perto das 15h45. A presença de ambos na capital mineira foi confirmada pelas respectivas assessorias.Os postulantes de Novo e PDT, que já pediram à Justiça Eleitoral os registros de suas candidaturas presidenciais, têm apostado em visitas a Minas para alavancar as chapas que encabeçam."O partido tem, como maior vitrine política, o exitoso mandato de Zema em Minas Gerais", disse d'Avila, em maio último, durante participação no "EM Entrevista", podcast de Política do Estado de Minas Apesar dos afagos do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tentou se aliar ao governador já no primeiro turno do pleito deste ano, Zema tem reafirmado lealdade a d'Avila. Depois de as tratativas naufragarem, Bolsonaro permitiu a oficialização da candidatura a governador do senador Carlos Viana, também do PL Ciro, por sua vez, caminha com Marcus Pestana, candidato do PSDB ao governo. O PDT queria apoiar Alexandre Kalil (PSD), mas o acordo do ex-prefeito de Belo Horizonte com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inviabilizou a composição. Para garantir palanque a Ciro, os pedetistas lançaram Bruno Miranda como postulante ao Senado na chapa de Pestana "Espere um pouco, que o povo mineiro vai eleger Pestana governador", garantiu Ciro, há duas semanas, quando esteve em BH para a convenção do PDT mineiro.No fim de julho, pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo, apontou que Ciro tem 2,9% das intenções de voto no estado; d'Avila soma 0,2%. Lula e Bolsonaro, os líderes, aparecem com 44,8% e 31,5%, respectivamente . A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09704/2022 e BR-05714/2022.Durante o Conexão Empresarial, a dona da rede de lojas MagaLu, Luiza Trajano, receberá a cidadania honorária de Belo Horizonte. O título será entregue pela vereadora Nely Aquino (Podemos), presidente da Câmara Municipal.