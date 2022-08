Ciro anexa plano de governo maior do que comporta site do TSE

Documento tem 26 páginas e apresenta as principais metas do ex-governador do Ceará, caso seja eleito (foto: AFP)

Ao publicar o plano de governo no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a equipe do presidenciável Ciro Gomes (PDT) constatou que o arquivo era muito maior do que o permitido.





De acordo com o Estadão, o documento tinha 23 megabytes, sendo que o limite é de apenas 3 megabytes. As páginas tiveram de ser compactadas.





Agora, o documento tem 26 páginas e apresenta as principais metas do ex-governador do Ceará, caso seja eleito. Entre elas estão o investimento na educação pública, retomada do Plano Nacional de Imunizações e o fim do Preço de Paridade Internacional (PPI) da Petrobras.





"Queremos que o Brasil alcance indicadores de desenvolvimento semelhantes aos que Portugal apresentava em 2020, os quais lhe posicionaram como o 38º país no mundo no ranking de 'muito elevado desenvolvimento humano'. O Brasil, segundo dados mais recentes, ocupa a 84ª posição", diz o programa de governo, batizado de Plano Nacional de Desenvolvimento (PND).





Confira algumas propostas de Ciro:

Taxação de grandes fortunas (0,5% sobre fortunas acima de R$ 20 milhões)

Reforma tributária com junção de impostos (ISS, IPI, ICMS, Pis e Cofins em um só)

Fim do Preço de Paridade Internacional (PPI) da Petrobras

Retomar grandes campanhas de imunização, do Plano Nacional de Imunização (PNI)

Programa de Renda Mínima Universal, batizado de Eduardo Suplicy

Criar 5 milhões de vagas de emprego em dois anos

Acabar com o foro privilegiado, com exceção dos chefes dos Poderes em âmbito municipal, estadual e federal