Mulher de Ciro Gomes rebate crítica: 'Não é destemperado, ele é indignado'

Mulher de Ciro Gomes rebate críticas (foto: Redes Sociais/Reprodução) A mulher do candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), Giselle Bezerra, rebateu neste domingo (7/8) algumas críticas que o presidenciavel vem recebendo.





De acordo com ela, Ciro não é uma pessoa “destemperada”, e sim, “indignado” com a situação do Brasil.





LEIA TAMBÉM: Ciro diz que se não ganhar a eleição deste ano, não concorre mais Em vídeo divulgado nas redes sociais, a esposa de Ciro Gomes diz que a melhor qualidade do marido é o “respeito que ele tem pelas pessoas”.









"Ciro é um conciliador. Acho que ninguém conhece o Brasil como o Ciro. Eu acho que o Ciro tem um respeito pelo povo que é incomparável. Sim, ele é inteligente, mas [essa] não é a principal qualidade dele, para mim o que ele tem de melhor para ser presidente é o respeito que tem pelas pessoas. Ele respeita as pessoas, e o que eu vejo os outros [candidatos] fazendo é um desrespeito absurdo, dentro da própria política, é rasteira, é sujeira, é humilhação, é enojante. Eu olho para o Ciro e falo assim: 'não sei como você aguenta isso'. Ciro é um homem de verdade, ele não é destemperado, ele é indignado", disse.





Quem mais conhece o Ciro do que @gisellebezerra? Quem melhor poderia falar sobre ele? É só paixão ou relato profundo e verdadeiro? pic.twitter.com/Ybw6sPynGF %u2014 Ciro Gomes (@cirogomes) August 7, 2022