Ciro Gomes: 'Se Lula ou Bolsonaro ganhar será estelionato eleitoral'

O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou, nesta sexta-feira (5/8), que uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições representaria um “estelionato eleitoral”.

“Se a gente não conseguir salvar o Brasil desse confronto despolitizado e odiento de Lula e Bolsonaro, nós vamos assistir ao maior estelionato eleitoral da nossa história e eu não sei se a democracia brasileira ainda aguentará mais esse tombo”, afirmou.

Ana Paula Matos, é negra, tem 44 anos, administradora de empresas, advogada e concursada na Petrobras. É a vice-prefeita de Salvador, na chapa eleita com a cabeça de chapa do Prefeito Bruno Reis do DEM, hoje União Brasil.

Mais cedo, Ciro participou do anúncio de Ana Paula (PDT), vice-prefeita de Salvador, como candidata a vice-presidente na chapa do PDT.