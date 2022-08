Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador, será a vice de Ciro Gomes

Ana Paula Matos será a vice de Ciro Gomes (foto: Twitter/Reprodução)









Apesar dos esforços em atrair aliados para a chapa, o ex-ministro dos governos Itamar e Lula repete o modelo de uma mulher do partido na chapa. Em 2018, teve como companheira de chapa a senadora goiana Kátia Abreu, na época filiada ao PDT, hoje no Progressitas.





Ana Paula Matos, é negra, tem 44 anos, administradora de empresas, advogada e concursada na Petrobras. É a vice-prefeita de Salvador, na chapa eleita com a cabeça de chapa do Prefeito Bruno Reis do DEM, hoje União Brasil.









O PDT espera que a escolha de Ana Paula possibilite à candidatura de Ciro um canal de comunicação com o antigo DEM baiano de Antônio Carlos Magalhães Neto, candidato ao governo estadual.

A decisão que define a chapa puro-sangue do pedetista Ciro Gomes, candidato à Presidência, aconteceu na manhã desta sexta-feira (5/8) na sede do partido em Brasília, exatamente no último dia para a realização de convenções partidárias. Ciro prometeu anunciar o nome para vice ainda nesta tarde.