Lula sobre orçamento secreto: 'Maior esquema de corrupção da história'

“Um dos nossos maiores desafios é a necessidade urgente de reconstruir o pacto nacional pela saúde pública de qualidade. Esse pacto foi quebrado pelo golpe [impeachment da ex-presidente Dilma Roussef] de 2016, e transformado pelo atual presidente em um verdadeiro caos, irrigado pelo dinheiro do Orçamento Secreto, fonte do maior esquema de corrupção da história deste país", disse o ex-presidente.





O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT),disse, nesta sexta-feira (5/8), que o orçamento secreto é a “fonte do maior esquema de corrupção da história do país”.