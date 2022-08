No dia da leitura de carta, Lira defende a democracia: 'Conquista'

Lira usa as redes sociais para defender atos pela democracia (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados )





Para Lira, todos os atos pela democracia produzem “efeitos concretos e transformadores na vida dos brasileiros”. “Democracia é uma conquista para todos”, afirmou nas redes.









No Legislativo, todos os dias são atos pela democracia, atos que produzem efeitos concretos e transformadores na vida do País e dos brasileiros. Democracia, uma conquista de todos! %u2014 Arthur Lira (@ArthurLira_) August 11, 2022

“A Câmara dos Deputados é o coração e a síntese da democracia. É a sua representação maior, pela sua diversidade e convivência harmônica e permanente dos divergentes.”





Lira é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), que vem atacando a Justiça Eleitoral. O presidente vem insinuando que as urnas eletrônicas não são seguras e, com isso, colocando em cheque qualquer resultado eleitoral.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), usou as redes sociais nesta quinta-feira (11/8) para defender os atos pró-democracia.Na manhã e tarde de hoje, depois da leitura da carta pela democracia na Faculdade de Direito da USP, diversas demonstrações em prol da democracia tomaram o país.