PDT lança Bruno Miranda ao Senado por Minas e acena apoio ao PSDB

Mário Heringer, Marcus Pestana e Bruno Miranda na convenção eleitoral do PDT (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) O PDT oficializou neste sábado (30/07) a candidatura de Bruno Miranda (PDT-MG), vereador de Belo Horizonte, ao Senado nas eleições de outubro de 2022. O partido não terá um nome ao Governo de Minas no pleito deste ano, mas deve estar com o PSDB na disputa.









O candidato a presidente pelo partido, Ciro Gomes, era aguardado para participar do evento. O presidenciável, contudo, não compareceu para a convenção.





Apesar de não ter nome ao governo mineiro, o PDT acenou para uma aliança com o PSDB para Marcus Pestana (PDT) encabeçar a chapa na disputa estadual. A aproximação não foi anunciada na convenção, mas Pestana dividiu palco com os pedetistas.





Ver galeria . 10 Fotos Convenção eleitoral do PDT contou com figuras como Duda Salabert, Bruno Miranda e Mário Heringer (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press ) "Transformar Ciro Gomes no presidenciável mais votado de Minas Gerais, que essa é nossa função. Então, estou aqui recebendo neste momento uma pessoa que declarou publicamente, um pré-candidato ao Governo de Minas, que declarou seu apoio a Ciro Gomes. Nós queremos dizer que o Marcus Pestana está aqui conosco", afirmou o presidente do PDT em Minas, Mário Heringer (PDT-MG), deputado federal e candidato à reeleição.





Bruno Miranda também comentou o apoio, que só será oficial em 4 de agosto, na convenção do PSDB. "Temos o indicativo de apoio ao Pestana, mas vamos aguardar a convenção do PSDB no dia 4 para que eles possam, na convenção, referendar o apoio do PDT ao Senado".





A aproximação com o PSDB, inclusive, foi o motivo para que Duda Salabert (PDT), vereadora em BH, abrisse mão da disputa ao Senado. Ela era cotada para disputar a cadeira e foi confirmada como candidata a deputada federal.





Disputas





Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Felipe d'Ávila (Novo), Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC), Sofia Manzano (PCB) e Leonardo Péricles (UP) são outros candidatos à Presidência da República.





Em Minas, Romeu Zema (Novo), Alexandre Kalil (PSD), Carlos Viana (PL), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP) e Cabo Tristão (PMB) se colocam na disputa pelo governo mineiro.





Além de Miranda, Alexandre Silveira (PSD), Marcelo Aro (PP), Marcelo Álvaro Antônio (PL), Cleitinho (PSC) e Sara Azevedo (Psol) são outros nomes que se colocam na disputa ao Senado por Minas.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.