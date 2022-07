Carlos Viana vai decidir na terça se mantém candidatura

Carlos Viana durante convenção eleitoral do PL, em Belo Horizonte, em 20 de julho (foto: Ramon Lisboa/EM/DA Press) O senador Carlos Viana (PL-MG) reavalia a candidatura ao Governo de Minas nas eleições de outubro de 2022. Segundo o parlamentar, uma decisão será tomada na terça-feira (02/08) e terá o aval do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição.









Há uma proposta do Novo para que o PL se junte à chapa encabeçada por Romeu Zema, governador mineiro e candidato à reeleição. Segundo Zema, ela envolve a suplência da vaga ao Senado - hoje, o deputado federal Marcelo Aro (PP-MG) é o nome para senador por Minas.





Caso o movimento se concretize, Zema teria o apoio de Bolsonaro. Contudo, o mineiro precisaria definir qual nome apoiar no âmbito nacional, já que Luiz Felipe d'Ávila (Novo) se coloca como candidato à Presidência da República.

Disputa





Além de Zema e Viana, Alexandre Kalil (PSD), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Lorene Figueiredo (Psol), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP) e Cabo Tristão (PMB) se colocam na disputa pelo governo mineiro.





As eleições acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.