Simone Tebet, em BH: 'Com amor e com coragem, vamos reconstruir o Brasil'

Simone Tebet é candidata à Presidência da República pelo MDB (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A candidata à Presidência dda República pelo MDB, Simone Tebet, esteve em Belo Horizonte na manhã deste sábado (30/07), para participar da convenção estadual do seu partido, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Em seu discurso, Tebet destacou a responsabilidade de representar a maior parte do eleitorado brasileiros. Atualmente, as mulheres representam cerca de 53% das pessoas aptas a votar.

“Jamais imaginei que uma mulher pudesse chegar neste momento e ser candidata à Presidência da República no maior partido do país. Que grande responsabilidade que tenho em representar 53% do eleitorado brasileiros, que são mulheres, e a juventude no momento em que o país mais precisa da política”, afirmou. Antes de Tebet, no entanto, a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foi a primeira mulher a se candidatar ao cargo no país.

Na última quarta-feira (27/07), o MDB oficializou a candidatura de Tebet à Presidência da República com 262 votos a favor e 9, na convenção nacional do partido.

“Minas é a sintese do Brasi. O que acontece aqui, acontece no mundo, não só no país todo. Estar em Minas Gerais, terra onde o MCB é tão forte, é começar a campanha com o pé direito. Estamos extremamente otimistas com essa eleição e vamos estar mais vezes aqui no estado. Minas, ao lado de São Paulo e do sudeste, é fundamental para a nossa candidatura”.

Simone ainda exaltou o trabalho de Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais e reafirmou o apoio do MDB à reeleição do governador. O Novo, no entanto, já oficializou a candidatura de Felipe d'Avila para concorrer ao Palácio do Planalto.

“O importante é que na política a gente dá apoio não necessariamente querendo algo em troca. O MDB Minas Gerais está com Zema porque entende que Zema é o melhor nome, pelo trabalho realizado e pela continuidade que precisa para poder fazer verdadeira mudança no estado”.

Sobre alianças políticas, Simone afirmou que as convenções regionais ainda não terminaram e que é necessário dar esse prazo não só em Minas, mas em todo o país também.

“Tenho certeza que quando Minas me conhecer e conhecer os candidatos do MDB, vai nos dar um voto de confiança e vai nos levar ao segundo turno. Não venho nesse Brasil dividido e polarizado para dividir nada. Eu venho para somar”, finalizou.