Janones: 'Se Lula pegar as minhas propostas, eu retiro a candidatura'

Apesar de afirmar que não é o seu objetivo, André Janones diz que pode ajudar a compor o governo Lula ou tentar outro cargo, como ao Senado, caso desista da candidatura à Presidência (foto: Crédito: Ricardo Albertini/Câmara dos Deputados)

O deputado federal mineiro André Janones (Avante) ainda não bateu o martelo sobre se manter candidato à presidência da República. Em entrevista ao Estado de Minas, ele afirmou que tudo dependerá da conversa que terá com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na próxima semana. "Sou candidato à presidência, mas se o Lula me surpreender na semana que vem, no sentido de negociação de propostas, eu posso rever essa decisão".



O petista já havia tentado aproximação com Janones há algumas semanas. Inicialmente, o candidato do Avante foi procurado por Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e foi sondado sobre um possível apoio a Lula ainda no primeiro turno. Para isso, o parlamentar de Minas Gerais deveria retirar sua candidatura ao Palácio do Planalto.



Nesse intervalo, Janones, que já havia manifestado apoio a Lula em um eventual embate com o presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições, começou a se tornar mais crítico ao governo federal em suas declarações.



Desta movimentação entre os presidenciáveis, o aceno se tornou mais evidente hoje (29/7), quando André postou em seu Twitter que aceitaria o convite de Lula ao diálogo. Em resposta, o petista disse que ligaria para o deputado.



Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente pra conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado.



Bolsonaro me bloqueou, Ciro não aceitou encontrar comigo, Tebet ignorou por completo minha existência, enquanto aquele que lidera as pesquisas pediu publicamente pra conversar comigo. Humildade e democracia andam lado a lado.

Convite aceito. Vamos conversar @lulaoficial. — André Janones (@AndreJanonesAdv) July 29, 2022





Ligação





Segundo Janones, houve uma tentativa de conversa entre os dois ainda hoje (29/7), mas não foi possível em razão dos compromissos do dia. Um encontro está marcado para a semana que vem, quando os políticos discutem os próximos passos das campanhas.



Quando perguntado se retiraria a candidatura à presidência para apoiar Lula ainda no primeiro turno das eleições, Janones disse que tem condições claras para isso acontecer.



“Há uma pequena chance de retirar a minha candidatura. E eu só farei isso caso o Lula abarque as minhas propostas. Não estou buscando quem compre a minha candidatura, mas me surpreenderei positivamente se o Lula me propor isso”.





Reeleição na Câmara





Se não for candidato à presidência e apoiar Lula no primeiro turno, Janones pode tentar a reeleição como deputado federal. Em seu primeiro mandato, o político sabe que tem mais chances de manter sua cadeira na Câmara por mais quatro anos do que vencer a disputa no Planalto.



“Eu não sou modesto e nem prepotente. Sei que a minha vitória para a Presidência era improvável, mas o cenário se inverte em relação à reeleição como deputado federal. Pesquisas mostram que eu conseguiria ser reeleito. Por isso, não é um fator determinante estar com o Lula para conseguir isso”.



Mesmo não sendo seu principal objetivo, o deputado deixou aberta a possibilidade de ajudar a compor o governo Lula ou tentar outro cargo, como a disputa pelo Senado.





Contra o Bolsonarismo





Janones ainda explicou as razões de se posicionar como oposição a Jair Bolsonaro. “Somos todos contra o bolsonarismo que é a propagação das ideias do Bolsonaro. Não tenho nada pessoal contra ele e nem gosto de afirmar que sou contra os ideais dele, porque é como aquela campanha ‘#EleNão’, que na minha opinião, ajudou a elegê-lo”.