Janones para Lula: 'Convite aceito. Vamos conversar'

Lula (PT) durante 74ª reunião anual da SBPC, nessa quinta-feira, em Brasília (foto: Evaristo Sá/AFP) "Convite aceito." Em resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal André Janones (Avante), que também concorre ao Palácio do Planalto, disse sim ao convite do petista para um diálogo. Nas últimas investidas de Lula em relação a Janones, a intenção era obter o apoio do candidato do Avante ainda no primeiro turno das eleições, porque os dois têm propostas parecidas. Para isso, Janones retiraria sua candidatura à presidência.









O desejo do PT em conseguir angariar apoio do Avante já acontece há semanas. Em sabatina na GloboNews, na última terça-feira (26/7), Janones disse que se encontrou com o petista há cerca de duas semanas. Ao contrário do que foi especulado, o deputado contou que o pedido de retirada da sua candidatura à presidência não foi levantado, pois Lula afirmou ver Janones "tão teimoso quanto ele."





Logo após Janones anunciar que iria dialogar com o petista, Lula o respondeu na mesma publicação, dizendo que iria ligar para o deputado, pois "política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum", ressaltou.





Juntos contra Bolsonaro





Quando estudei história do Brasil, admirava os heróis que lutaram pela nossa Democracia, queria ter estado ao lado deles. Pelo menos esse desejo o Bolsonaro realizou, hoje eu posso contribuir na luta pela democracia estando do lado certo da história. %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) July 29, 2022 Ainda na madrugada desta sexta-feira, André Janones já dava os primeiros sinais de que iria movimentar o seu jogo político dando abertura ao diálogo com o PT. O deputado postou em suas redes sociais que admirava os heróis que haviam lutado pela democracia e que queria estar ao lado deles. Ele completou dizendo que Bolsonaro o ajudou a conquistar esse sonho.





Opositor público de Jair Bolsonaro (PL), Janones já havia manifestado apoio a Lula no segundo turno, caso o pleito fosse disputado entre entre o atual presidente e o petista.