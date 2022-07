Bolsonaro 'assina' manifesto em favor da democracia em rede social

Bolsonaro afirmou ser favorável à democracia e questionou se o posicionamento da USP tem relação com "lado" político (foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) respondeu ao manifesto em defesa da democracia lançado nesta semana pela Universidade de São Paulo (USP). No mesmo dia em que a carta alcançou 300 mil assinaturas, o mandatário usou seu Twitter para declarar ser favorável à democracia.

Na postagem, ele ‘assina’ uma carta de manifesto em favor da democracia. Em seguida, os apoiadores do presidente responderam à publicação, afirmando subscrever ao manifesto do ocupante do Planalto. Com mais de 6 mil comentários e 12 mil compartilhamentos, os tuítes levaram os termos “subscrevo” e “assinado” aos assuntos mais comentados da rede social.

- CARTA DE MANIFESTO EM FAVOR DA DEMOCRACIA



"Por meio desta, manifesto que sou a favor da democracia."



Assinado: Jair Messias Bolsonaro, Presidente da República Federativa do Brasil. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 29, 2022

Mas Bolsonaro parece não ter aceitado bem o manifesto da USP, que defende o sistema eleitoral brasileiro e não cita seu nome. Isso porque, ainda na rede social, ele questionou: “Se eu defender menos transparência nas eleições, financiar ditaduras comunistas na América Latina, manter (sic) diálogos cabulosos com o narcotráfico e tentar controlar a mídia, serei chamado de democrata? Ou na verdade isso não depende do que se diz, mas de que lado você está?”.

Bolsonaro ‘sentiu’?

Além do documento da comunidade acadêmica, o candidato à reeleição desacreditou o manifesto elaborado pela Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). A entidade prepara um documento próprio, que será publicado em jornais de circulação nacional e lido durante evento na Faculdade de Direito da USP, no dia 11 de agosto.

O texto deve ser assinado pela Federação Brasileira de Bancos e será intitulado de “Em defesa da Democracia e da Justiça”. De acordo com as instituições, o documento deve focar em defender que “o respeito ao estado de direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios”. As informações são do G1.

Durante live realizada ontem, Bolsonaro comentou o documento. “É uma nota política em ano eleitoral. ‘Olha é melhor a democracia com o ladrão do que um outro regime com o honesto’. Agora, qual outro regime com o honesto? Que regime é esse? Não consigo entender”, disse.

Em seguida, ele se defendeu. “Estão com medo do quê? Estou há 3 anos e meio no governo e nunca tive uma palavra minha, uma ação, um gesto. Nunca falei em controlar mídia, em controlar mídias sociais, em democratizar a imprensa, nada. Então, por que isso?”, questionou.

Bolsonaro ainda afirmou que, se não tivesse viés político, assinaria a nota da Fiesp. “Mas voltou para o lado da defesa de outro poder. Eu acho que o equilíbrio entre os poderes deve existir e nós sabemos por onde é que anda o desequilíbrio aqui no Brasil”, concluiu, alfinetando o poder judiciário, alvo frequente de críticas dos bolsonaristas. .

O posicionamento do presidente fez com que opositores debochassem, dizendo que ele ‘sentiu’ a manifestação da comunidade acadêmica da USP e dos empresários da Fiesp. O termo ficou em alta nas redes sociais e usuários ainda lembraram a diferença das intenções de voto entre Lula (PT) e Bolsonaro. Veja algumas reações:

O bolsonarismo sentiu!



Mário Frias com mimimi sobre pesquisas eleitorais e Bolsonaro com mimimi sobre a Carta às Brasileiras e Brasileiros.



Só Lula mesmo para aumentar Auxílio Brasil e pagar benefício aos caminhoneiros.



Faltam 66 dias para dar Cartão Vermelho para Bolsonaro! %u2014 Izanildo Sabino #BolsonaristaNuncaMais #Lula13%uD83D%uDEA9 (@izanildo_sabino) July 28, 2022

- Galvão?

- Diga lá, Tino!

- O VAGABUNDO SENTIU! pic.twitter.com/E0HV0bePIf %u2014 Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) July 29, 2022

Bolsonaro

Sentiu o baque da Carta

Sentiu o resultado do Datafolha

Sentiu o resultado do DataToalha

Sentiu o resultado os jovens

Sentiu o resultado das mulheres

Sentiu!

Vai ser obrigado a aceitar:

Jail Bolsonaro:

VAI SER NO PRIMEIRO TURNO!

LULA 47% pic.twitter.com/kFZoTJR5on %u2014 ZuRock Zu - Serial Killers (Canal no Youtube)%uD83D%uDEA9%uD83E%uDD18 (@ZurockV) July 28, 2022

O vagabundo sentiu, e muito, a carta pela democracia e o resultado do DataFolha de ontem.

BOLSONARO SAI DEMOCRACIA FICA

É LULA QUE LIDERA

Vai dar #LulaNoPrimeiroTurno %u2014 The Brazilian Red Queen (@red_brazilian) July 29, 2022

Bolsonaristas atacam urnas,atacam STF,atacam vacinas, atacam opositores, atacam meio-ambiente,atacam pesquisas,atacam a carta pela Democracia. Essa organização criminosa sentiu q não é ameaçando q se chega à vitória. Vitória se conquista com muito trabalho! Bolsonaro já perdeu! %u2014 Gabriel Gatti #Lula13%uD83D%uDEA9%uD83C%uDDEE%uD83C%uDDF9 (@Gattiaosta1) July 29, 2022