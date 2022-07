Bolsonaro sobre carta: 'Qual ameaça estou oferecendo para a Democracia?'

"Carta pela Democracia? Qual ameaça estou oferecendo para a Democracia?", questionou.



"Você pode ver, esse negócio de carta aos brasileiros, da Democracia, os banqueiros estão patrocinando. É (com) o Pix que eu dei uma paulada neles. Os bancos digitais, também nós facilitamos. Estamos acabando com o monopólio dos bancos. Estão perdendo o poder", afirmou.



