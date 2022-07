Bolsonaro pede que DiCaprio 'pare de espalhar fake news'

Jair Bolsonaro (PL) pede que Leonardo DiCaprio se desfaça do seu iate antes de "palestrar ao mundo" (foto: Reprodução/Twitter)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou no Twitter que o ator Leonardo DiCaprio vai se tornar seu "melhor cabo eleitoral". Ele respondeu uma postagem do americano feita na terça-feira (26/7) sobre o avanço das queimadas na Amazônia nos últimos três anos.



"Adoraríamos vê-lo parar de espalhar informações erradas", postou o mandatário em publicação que mostra um mapa elaborado com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).





How extensive is deforestation in Amazonia, one of the most important places on the planet for people & wildlife? According to this map from @mapbiomas, the region has faced an onslaught of illegal deforestation at the hands of extractive industry over the last 3 years. pic.twitter.com/BLxUC3S3z7 %u2014 Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) July 26, 2022

DiCaprio

Na thread, o presidente disse que o ator deve parar de espalhar informações falsas e citou Greta "Timberlake", confundindo o sobrenome da ativista ambiental sueca Greta Thunberg com o do cantor Justin Timberlake.Segundo Bolsonaro, DiCaprio deveria abrir mão do seu iate antes de dar uma "palestra ao mundo" e que a ativista Greta Thunberg gritaria com ele se o visse fazendo um churrasco.Leonardo DiCaprio compartilhou em seu perfil no Twitter um mapa sobre o desmatamento no Brasil. O conteúdo de 15 segundos do @mapbiomas indica expansão especialmente nos estados do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia.

"Qual a extensão do desmatamento na Amazônia, um dos lugares mais importantes do planeta para pessoas e vida selvagem? De acordo com este mapa revelador do @mapbiomas somente nos últimos 3 anos a região foi duramente atingida pelo desmatamento ilegal nas mãos da indústria extrativa".