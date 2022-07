Ciro sobre Bolsonaro: 'Nessa cabeça delirante está sim a ideia do golpe'

Ciro Gomes (PDT) chama Jair Bolsonaro (PL) de "delirante" e aponta que pode estar pensando no golpe (foto: Reprodução/Globoplay/ Sergio Lima / AFP)

O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta quarta-feira (27/7) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tentará o golpe para continuar no poder. De acordo com ele, o atual chefe do Executivo utiliza uma “cortina de fumaça” ao atacar as urnas eletrônicas. Apesar disso, o pedetista não crê que o Exército estará junto dessa “ideia delirante”. O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta quarta-feira (27/7) que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tentará o golpe para continuar no poder. De acordo com ele, o atual chefe do Executivo utiliza uma “cortina de fumaça” ao atacar as urnas eletrônicas. Apesar disso, o pedetista não crê que o Exército estará junto dessa “ideia delirante”.





“O Bolsonaro não tem como explicar a contradição orgânica de um cara que se elegeu denunciando a corrupção do PT e que virou com os mesmos atores o grande corrupto. Não tem como explicar o colapso econômico que prometeu com Paulo Guedes, a racionalidade liberal, com o governo trágico que está fazendo com a economia brasileira”, declarou, em sabatina na GloboNews.









O político citou ainda alguns escândalos envolvendo o nome de Bolsonaro nos últimos anos. “Os filhos todos envolvidos em ‘ladroeira’, a esposa envolvida em roubalheira, recebe cheque do Queiroz. Chega perto do condomínio do cara o mau cheiro das milícias”.

LEIA MAIS - Ciro: mineiros votaram em Bolsonaro em protesto contra a corrupção do PT





“Então ele tem que inventar esses espantalhos para coesionar a tropa dele. A ideia é a seguinte: não vamos deixar o povo discutir emprego, salário, inflação que você está perdido. Tem que inventar uns fetiches morais, temas religiosos, e desviar a atenção para essa questão”.





Golpe





LEIA MAIS - Ciro sobre crise no país: 'Bolsonaro é culpado dessa tragédia' De acordo com Ciro, é necessário ficar atento ao que o atual presidente pode fazer. “Na cabeça delirante do Bolsonaro está sim a ideia do golpe”, declarou. “Nós, democratas, temos que estar absolutamente atentos e dizer que não aceitaremos o golpe”, acrescentou.





O ex-governador do Ceará ainda contou que Bolsonaro não tem apoio unânime no Exército. “Tenho contatos dos 16 comandos relevantes do Exército, 12 são legalistas e 4 são vulneráveis ao apelo do Bolsonaro. Basta ter 1 legalista para não ter o golpe. Então o Exército não está nessa, nem no mundo econômico. A comunidade internacional, os americanos já estão dizendo que precisa respeitar o resultado das eleições”.





“Isso quer dizer que o Bolsonaro, no delírio dele, não vai tentar? Precisamos estar atentos. Mostrar para ele que vai para a cadeia se fizer qualquer coisa que violente a Constituição”, concluiu Ciro.