Após ataque de Bolsonaro às urnas, Lira diz 'confiar no processo eleitoral'

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, diz confiar na democracia brasileira (foto: Sergio Lima / AFP)

Após nove dias, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), comentou sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao processo eleitoral brasileiro. Durante discurso na convenção nacional do Progressistas, Lira afirmou confiar na democracia brasileira, mas criticou a pressão pelo posicionamento dele sobre o ocorrido."Nesses últimos dias eu não queria aproveitar qualquer momento na nossa convenção. Óbvio que quem me conhece da maneira transparente e reluzente, como dizemos no nordeste, sabe que a Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar. Não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora e no Brasil que confio no processo eleitoral, na democracia no Brasil. As instituições no Brasil são fortes, perenes e não são redes sociais. Não podem banalizar as coisas no Brasil, e não farão com a Câmara dos Deputados", disse o presidente da casa.Durante a convenção realizada na Câmara dos Deputados, o PP oficializou a coligação com o Partido Liberal (PL) do presidente Jair Bolsonaro . As duas legendas compõem o Centrão , grupo político fisiológico que controla parte significativa das verbas da União através das emendas do relator.