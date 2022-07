Ministro da Defesa: 'Manifesto respeito à carta democrática americana'

Ministro da Defesa, Paulo Nogueira se manifesta favorável ao respeito a carta da Organização dos Estados Americanos (foto: EVARISTO SA / AFP)

O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que respeita a Carta Democrática Interamericana em participação na 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas, sediada em Brasília, na manhã desta terça-feira (26/7). A carta afirma que a democracia seja a forma de governo de todos os países americanos.Em breve manifestação, o general e ex-comandante do Exército brasileiro reafirmou que o governo brasileiro assinará o pacto democrático."Da parte do Brasil, manifesto respeito à carta da Organização dos Estados Americanos (OEA), e a carta democrática americana, e seus valores, mecanismos e princípios", declarou.Leia: Secretário de Defesa dos EUA discursa no Brasil após fala de Bolsonaro Brasília recebe até o dia 29 de julho, a XV Conferência de Ministros da Defesa das Américas (XV CMDA), em Brasília. A reunião multilateral é o principal fórum entre países das Américas no setor de defesa e segurança. Tem o objetivo de debater ideias e experiências nas áreas e trocar informações e conhecimento.Na programação, está prevista a apresentação dos resultados das discussões dos Grupos de Trabalho (GTs) realizados no decorrer deste biênio: ciberdefesa e ciberespaço; mulher, paz e segurança; cooperação em assistência humanitária e socorro em casos de desastre estão entre os temas tratados nesses GTs.No dia 28, os participantes da Conferência vão assinar a Declaração de Brasília pelos Ministros da Defesa dos Estados-membros da CMDA, documento que assinala a agenda da CMDA durante os próximos dois anos.