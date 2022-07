Ciro defende estado laico e acusa Bolsonaro de manipular evangélicos

Candidato à Presidência da República, Ciro Gomes (PDT) diz que é dever do governo proteger a tolerância religiosa (foto: GloboNews/Reprodução)

Ciro sobre Bolsonaro: 'Nessa cabeça delirante está sim a ideia do golpe'

O candidato à presidência da República Ciro Gomes (PDT) acusou Jair Bolsonaro (PL) de manipular a fé de seu eleitorado para fins políticos. “O estado brasileiro é laico. Isso significa que não se pode perseguir ou preferir religiões em detrimento de outras”, iniciou o ex-governador do Ceará.Conforme o presidenciável, “é dever do governo proteger a tolerância religiosa”, o que implica “as diversas formas de adoração à Deus”. “Temos que proteger até mesmo aqueles que não têm fé e não compreendem a transcendência do divino”, avaliou Ciro em entrevista à GloboNews.Na sequência, ao direcionar sua fala para religiosos que apoiam o chefe do Executivo, Ciro mirou sua crítica em Bolsonaro. “Falo para todos os cristãos, mas especialmente para os evangélicos que o Bolsonaro tem tentado manipular: a Constituição de 1824 no Brasil obrigou que a religião oficial fosse a católica. Veio a República, em linha com as melhores práticas internacionais, e cria o estado laico”, iniciou.“O Bolsonaro manipula como se isso fosse transformar o estado em materialista. Não é isso. O estado apenas não pode impor ao católico, que faria de todos os evangélicos marginais à lei constitucional brasileira. Não podemos matar pessoas ou quebrar terreiros de umbanda. Todas as vezes que a política manipulou a religiosidade do povo resultou em genocídio e radicalismo”, concluiu.