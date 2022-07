Lula para Janones: 'Política se faz com diálogo. Vou te ligar'

André Janones criticou os outros candidatos à presidência Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet por ter sido ignorado e elogiou a 'humildade' de Lula em ter pedido para dialogar com ele publicamente (foto: Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados e Ricardo Stuckert) Na manhã desta sexta-feira (29/7), André Janones (Avante) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidatos à Presidência da República, tiveram uma interação no Twitter em que deixaram uma possível aliança no ar.





André Janones criticou os outros candidatos Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet por ter sido ignorado. Em contrapartida, o deputado federal elogiou Lula pela humildade em convidá-lo publicamente para uma conversa.





Lula, então, respondeu ao tuíte, afirmando que ligaria para o possível aliado.

Combinado. Política se faz com diálogo e juntando pessoas pelo bem comum. Vou te ligar. %u2014 Lula (@LulaOficial) July 29, 2022

Janones já havia sinalizado ser oposição a Bolsonaro, uma vez que o presidente faz ataques a instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de hostilizar jornalistas e opositores políticos.

"Fico ao lado da democracia, ao lado da defesa das nossas instituições, da liberdade de imprensa, do meu direito, seu direito e de todos nós, de discordarmos, debatermos sem que isso implique risco direto à nossa vida", disse ele, durante sabatina da GloboNews.





Na última pesquisa eleitoral do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (28/7), Janones aparece com 1% de intenção de votos. Na mesma pesquisa Lula se mantém na liderança com 47%, seguido de Bolsonaro com 29%.