Bolsonaro escolhe Juiz de Fora para iniciar campanha à reeleição

Há menos de um mês Bolsonaro esteve em Juiz de Fora; ele visitou a Santa Casa, onde foi atendido após a facada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Visita a hospital e cidadania honorária

Lula também escolhe Minas para começar campanha

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltará a Minas Gerais na próxima semana. O senador Carlos Viana, candidato do PL ao governo estadual, disse ao Estado de Minas que, na próxima terça-feira (16/8), Bolsonaro estará em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Será a segunda vez em um mês que ele retornará à cidade onde sofreu um ataque a faca na campanha eleitoral de 2018.Segundo o deputado estadual Bruno Engler (PL), Bolsonaro discursará a apoiadores no Parque Halfeld, no centro do município. Antes, ele vai participar de uma motociata."A chegada dele está prevista para as 14h30 no Aeroclube de Juiz de Fora", disse Engler.O dia 16 marca o início oficial da campanha eleitoral deste ano. A ideia de Bolsonaro é prestigiar o local onde considera ter renascido."O nosso presidente fez questão de, no primeiro dia da campanha dele, estar em Juiz de Fora, local onde nasceu mais uma vez", celebrou Nikolas Ferreira (PL), vereador de Belo Horizonte, que tentará mandato na Câmara dos Deputados.Em 16 de julho, Bolsonaro esteve em solo juiz-forano pela primeira vez desde que foi golpeado. Ele visitou a Santa Casa de Misericórdia da cidade, onde ficou internado por umas horas após o ataque, e recebeu a cidadania honorária local Durante encontro com a equipe médica da casa de saúde, o presidente chegou a se emocionar "Quis o destino que eu sobrevivesse. Graças a Deus, que deu minha vida a vocês. O que eu mais pedia, durante o período em que acordei (pausa por causa da emoção), foi que minha filha de sete anos não ficasse órfã", disse, em menção a Laura, sua filha caçula, que hoje tem 11 anos.Segundo Bolsonaro, "a mão de Deus" o fez sobreviver. "Pelo que sei, minha memória não traz recordações aqui dentro (do hospital). Cheguei praticamente desfalecido. Acordei em um avião UTI, no aeroporto", afirmou, ao lembrar do momento de sua transferência para São Paulo (SP).O principal rival de Bolsonaro na eleição presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também resolveu iniciar por Minas Gerais sua caminhada pelo país. Na quinta-feira (18), ele vai participar de ato na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Ao lado dele, estarão Alexandre Kalil (PSD), candidato ao governo, e o também pessedista Alexandre Silveira, senador que tenta a reeleição.O PT, inclusive, já traça as estratégias para o ato de Lula. Ontem, representantes de partidos aliados ao ex-presidente, como Psol, Avante, PCdoB, PV e PSB, se reuniram em BH para tratar do comício No fim do mês passado, pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo apontou que Lula tem 44,8% das intenções de voto em Minas Gerais, contra 31,5% de Bolsonaro . A sondagem está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-09704/2022 e BR-05714/2022.